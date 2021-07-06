«ИННОПРОМ-2021»: Саратовские бизнесмены и чиновники проработают детали экспорта местной продукции

С 5 по 8 июля саратовские компании при содействии регионального Центра поддержки экспорта и минэкономразвития области в рамках инициированного президентом Владимиром Путиным нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» участвуют в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2021»: Гибкое производство. Максимальная адаптация». Мероприятие проходит в Екатернбурге.

На данный момент презентовали свою продукцию и провели переговоры пять компаний из Саратовской области: МПП «Энерготехника», ООО «Евродеталь», ПСК «Геодор-Экспорт», ООО «Аспром» и ООО «Рускон-С». Были достигнуты договоренности с зарубежными партнерами. Приняли решение проработать детали экспорта саратовской продукции.

- Участие в выставках - это прекрасная возможность для компаний выйти на новые уровни развития: повысить авторитетность, расширить партнёрское взаимодействие, найти новые источники поставок, заключить перспективные соглашения и контракты, - цитирует министра экономического развития области Андрей Разборов пресс-служба ведомства.

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