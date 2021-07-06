Машины чиновников передали врачам в Саратове

Олег Костин
В Саратове дополнительно 17 легковых машин работают на выездах к амбулаторным пациентам вместе с врачами – по поручению губернатора они были переданы медикам из гаража правительства области.
Министр Костин сегодня поблагодарил за это Радаева в ходе заседания координационного совета по противодействию коронавирусу.
Врачи, по его словам, буквально в очередь записываются после работы, чтобы уже на машинах правительства посещать пациентов на дому.
Ранее министр пожаловался главе области на нехватку транспорта для врачей при поездке к пациентам, губернатор пообещал помочь.