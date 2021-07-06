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Общество6 июля 2021 16:52

Машины чиновников передали врачам в Саратове

Министр сообщил, что врачи буквально наперебой записываются на поездки
Источник:kp.ru
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Олег Костин

Олег Костин

В Саратове дополнительно 17 легковых машин работают на выездах к амбулаторным пациентам вместе с врачами – по поручению губернатора они были переданы медикам из гаража правительства области.

Министр Костин сегодня поблагодарил за это Радаева в ходе заседания координационного совета по противодействию коронавирусу.

Врачи, по его словам, буквально в очередь записываются после работы, чтобы уже на машинах правительства посещать пациентов на дому.

Ранее министр пожаловался главе области на нехватку транспорта для врачей при поездке к пациентам, губернатор пообещал помочь.