Машины чиновников передали врачам в Саратове

Олег Костин

В Саратове дополнительно 17 легковых машин работают на выездах к амбулаторным пациентам вместе с врачами – по поручению губернатора они были переданы медикам из гаража правительства области.

Министр Костин сегодня поблагодарил за это Радаева в ходе заседания координационного совета по противодействию коронавирусу.

Врачи, по его словам, буквально в очередь записываются после работы, чтобы уже на машинах правительства посещать пациентов на дому.

Ранее министр пожаловался главе области на нехватку транспорта для врачей при поездке к пациентам, губернатор пообещал помочь.