Обязательная вакцинация пока не будет введена в Саратовской области

В эти минуты проходит координационный совет по вопросам противодействия распространению коронавируса по Саратовской области. Губернатор Валерий Радаев рассказал о вакцинации.

Радаев заявил, что темпы вакцинации в регионе опережают среднероссийские показатели. Еженедельно в области растет количество предприятий, чьи сотрудники вакцинированы на 70-100%. Губернатор отметил, что останавливаться на достигнутом нельзя.

Радаев отметил, что в вопросе вакцинации эффективно показали себя стимулирующие меры. Также губернатор обозначил необходимость пропаганды прививания со стороны авторитетов от медицинского сообщества.

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