Детские лагеря Саратовской области переводят на закрытый формат из-за коронавируса

Фото из Instagram Романа Грибова

В Саратовской области все стационарные детские лагеря переводят на закрытый режим работы. Об этом сегодня, 6 июля, сообщил на совещании, посвященном летней оздоровительной кампании, зампред регионального правительства Роман Грибов.

Чиновник отметил, что правила позволяют лагерям работать в открытом формате, но рост заболеваемости коронавирусом принудил чиновников принять такое решение.

- За непрофессиональный подход и ненадлежащее исполнение своих обязанностей руководству лагеря «Молодежный» будет применено дисциплинарное взыскание. Сейчас в оздоровительной организации закончились все противоэпидемиологические мероприятия, - пишет Грибов. Напомним, мать одного из отдыхающих неделю назад рассказала о том, что Роспотребнадзор на протяжении шести дней не выезжал в лагерь, где был выявлен случай коронавируса. Эту информацию подтвердил региональный министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов.

На сегодняшний день случаи заболевания COVID-19 были выявлены в четырех детских лагерях: «Молодёжный», «Буревестник», «Азимут», ДОЛ «имени Ю.А. Гагарина». Также зафиксированы грубые нарушение в лагерях Дергачевского и Федоровского районов.

Отдельно Грибов отметил сотрудников лагеря «Березка». Все они вакцинировались. Это чиновник назвал ответственным подходом к работе с детьми.

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