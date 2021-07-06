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Общество6 июля 2021 15:07

Между двумя саратовскими детскими садиками образовалась свалка с собаками

Когда мусорные баки убрали, жители продолжили выбрасывать мусор на привычное место
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото из соцсети

Фото из соцсети

Сегодня в одном из саратовских сообществ в соцсети анонимный житель Заводского района пожаловался на свалку и собак рядом с домом.

Горожанин пишет, что возле дома №27 на Новокрекингской, между детскими садами №120 и 127, убрали мусорные баки. После этого местные жители продолжили выкидывать мусор на прежнее место, что привлекло внимание собак.

- Позвонили в управляющую компанию «Благоустроуство», там сообщили, что баки убрала администрация, что баки к нашим домам не относятся. А когда поставят наши будет известно в течение недели. То есть мы должны бросать мусор возле дома, все это воняет, бегают собаки. Которые могут покусать кого угодно. Что за отношение к людям? Это же грязь, это крысы. Как находится рядом с такой свалкой. Страшно за детей, - возмущается саратовец.

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