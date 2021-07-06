В Саратове скончался педагог Янковского, Дворжецкого и Миронова

Фото с сайта Саратовской консерватории

Саратовская консерватория имени Собинова сообщила о смерти Виктора Кульченко. Ему было 90 лет.

Более 25 лет Кульченко работал артистом Омского и Саратовского театров юного зрителя, а также Саратовского театра драмы. За годы работы он сыграл более 50 ролей.

Виктор Кульченко преподавал в Саратовском театральном училище и на театральном факультете консерватории Собинова. Был режиссером-постановщиком дипломных музыкально-литературных спектаклей. Кульченко преподавал у Олега Янковского, Владислава Дворжецкого и Евгения Миронова.

- Безвременная кончина талантливого артиста, педагога Виктора Григорьевича Кульченко стала невосполнимой утратой для Саратовской консерватории и всего театрального сообщества в целом. Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах его родных, коллег и учеников, - пишут сотрудники консерватории.

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