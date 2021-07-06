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Происшествия6 июля 2021 13:58

На улице Романтиков мужчине выстрелили в глаз из винтовки

Полиция проводит проверку по факту случайной стрельбы
Источник:kp.ru
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В полицию Саратова поступило сообщение о госпитализации мужчины с ранением от пневматического оружия.

Около полуночи в больницу доставили 24-летнего мужчину из квартиры дома на улице Романтиков. У него была травма левого глаза.

- По предварительной информации, телесное повреждение он получил от своего 21-летнего знакомого. Причина - неосторожное обращение с пневматическим оружием, - уточнили в ГУ МВД по Саратовской области.

Из квартиры полицейские изъяли пневматическую винтовку «Байкал».

Сейчас правоохранители проводят проверку по «стрельбе в глаз».