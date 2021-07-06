Жительница Саратова хотела выиграть Iphone, но лишилась 60 тысяч

Жительницу Фрунзенского района Саратова обманули мошенники. Девушка потеряла крупную сумму из-за желания выиграть дорогой телефон.

31-летняя горожанка нашла в соцсети старинцу с розыгрышем Iphone 12. Девушка выполнила условия и получила сообщение о том, что стала победителем.

- По условиям «организаторов» лотереи заявительница лишь должна была оплатить доставку, для чего требовалось указать номер банковской карты и код, пришедший в СМС. После предоставленной информации женщина обнаружила, что с ее счета пропали 60 600 рублей, - сообщили в пресс-службе саратовской полиции.

Стражи порядка завели дело о мошенничестве. Правоохранители напоминают о том, что саратовцам нужно быть внимательнее и ни в коем случае не сообщать и не оставлять на подозрительных сайтах данные своих банковских карт.

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