Фура из Алтая на трассе под Хвалынском врезалась в легковушку: пострадала женщина и двое детей

ДТП в Хвалынском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

Утром 6 июля в ДТП в Хвалынском районе Саратовской области пострадали двое детей и их мать. В их Ford Explorer, который притормозил на перекрестке у совхоза "Победа" на 118 км дороги Сызрань-Саратов-Волгоград, врезалась фура Scania.

33-летний водитель внедорожника не пострадал, а вот его пассажирам – 27-летней женщине и детям, 8-летней девочке и 4-летнему мальчику понадобилась медицинская помощь. Всех их доставили в медучреждение, затем отпустили на амбулаторное лечение.

Областной ГИБДД уточнили, что дети были в специальных удерживающих креслах. Виновник аварии – 46-летний водитель фуры, который не соблюдал дистанцию, не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на стоящее авто.

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