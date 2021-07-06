Апелляция оставила в госсобственности площадь у речного вокзала в Саратове

Вчера, 5 июля, саратовский арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о возвращении городу участка возле гостиницы «Словакия» на речном вокзале Саратова.

Подробнее рассказал в своём Instagram глава города Михаил Исаев. Он сообщил, что по поручению губернатора Валерия Радаева уже готовится проект сквера Петра I.

- В следующем году будет праздноваться 350-летие со дня рождения великого российского императора и 300-летие с момента посещения им нашего города. Это знаковые даты, к которым мы должны успеть благоустроить рекреационную зону буквально на берегу Волги.

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