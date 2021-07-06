Плохо лежала: Рецидивисты унесли ограду, принадлежащую администрации района в Саратове

Ночью в Саратове задержали двух похитителей металла, которые унесли фрагмент ограды. принадлежащей администрации Кировского района.
В отдел полиции доставлены 45-летний и 29-летний мужчины, которых задержали ночью проезжавшие мимо сотрудники ППС. Им показалось подозрительным, что двое бодро марширующих мужчин несут куда-то в ночи ограду, похожую на ту, что установлена у дома неподалеку.
Как выяснилось, мужчины забрали от дома № 9 по улице Высокая (у ДК "Рубин") секцию дорожного ограждения, демонтированную для ремонта. Возбуждено уголовное дело о краже, сумма ущерба составила 7 623 рубля.
Похитители во всем признались, и пока отпущены под подписку о невыезде.
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