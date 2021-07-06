В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались еще 15 человек

В Саратовской области за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 15 человек.
Общее число погибших от COVID-19 достигло 1401 человека.
Как сообщили в региональном минздраве, за сутки от осложнений новой коронавирусной инфекции умерли восемь женщин и семеро мужчин в возрасте от 32 до 86 лет.
15 смертей в сутки - повторение рекордного показателя, столько же погибших в Саратовской области было 30 июня 2021 года.
Напомним, утром 6 июля стало известно, что в регионе заболели еще 184 человека за прошедший день.
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