В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались еще 15 человек

В Саратовской области за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 15 человек.

Общее число погибших от COVID-19 достигло 1401 человека.

Как сообщили в региональном минздраве, за сутки от осложнений новой коронавирусной инфекции умерли восемь женщин и семеро мужчин в возрасте от 32 до 86 лет.

15 смертей в сутки - повторение рекордного показателя, столько же погибших в Саратовской области было 30 июня 2021 года.

Напомним, утром 6 июля стало известно, что в регионе заболели еще 184 человека за прошедший день.

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