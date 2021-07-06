Владельцев саратовской сети магазинов «Семейный» подозревают в неуплате налогов на 62 млн рублей

Магазины сети "Семейный" занимали весомую долю продовольственного ритейла в регионе
Возбуждено уголовное дело о неуплате налога в особо крупном размере в отношении ООО «Волгаторг» в Саратове. Эта компания являлась владельцами сети магазинов «Семейный», которая фактически прекратила существование в 2019 году.
Следствие ведут сотрудники отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области. Оно возбуждено по материалам УФНС России по Саратовской области и УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.
Организацию подозревают в уклонении от уплаты налога, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.
- По данным следствия, с января 2016 года по декабрь 2017 года, ложные сведения передавались относительно налоговых вычетов по НДС по фиктивным сделкам. Также ложные сведения были сданы о заниженном размере доходов от реализации маркетинговых услуг, о сумме доходов от оказания поставщикам товаров маркетинговых, информационных и рекламных услуг, - сообщили в региональном СУ СКР.
Общий размер неуплаченного налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций составил 62 005 967 рублей, что является особо крупным размером.
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