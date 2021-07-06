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Происшествия6 июля 2021 11:08

Спасатели на новом саратовском пляже вытащили юношу, доплывшего до буйков

Молодой человек выбился из сил
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото из Instagram саратовского пляжа

Фото из Instagram саратовского пляжа

Вчера, 5 июля, на новом саратовском пляже чуть не утонул молодой человек.

В группе пляжа в Instagram сообщили, что юноша, доплыв до буйков, почувствовал, что теряет силы. Он не мог плыть обратно.

Саратовец начал подавать знаки спасателям. Те заметили его в бинокль и помогли выбраться из воды. Помощь врачей юноше не понадобилась.

Всего на пляже работают 10 спасателей, по пять человек в смене.

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