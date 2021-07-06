Саратовские общественники рассказали, как трехдневное голосование даст насладиться прекрасной осенью

Сегодня, 6 июля, в Саратовской общественной палате рассказали об итогах обучения наблюдателей. Напомним, единый день голосования за кандидатов в депутаты ГД назначен на 19 сентября.

Глава ОП Борис Шинчук рассказал о преимуществах трехдневного голосования (прийти на участки можно будет не только в воскресенье, 19-го, но также и в пятницу и субботу). Он отметил, что введение многодневного голосования продиктовано эпидемиологической ситуацией:

- Это даёт возможность минимизировать риски скопления людей.

А член ОП Владимир Ташпеков отметил, что трехдневное голосование не только безопасно, но и удобно:

- 19-е сентября, это будет прекрасная осень, воскресенье. Многие будут на даче, а тут можно проголосовать в пятницу, и всё.

Шинчук огласился с Ташпековым и подчеркнул, что саратовцы уже оценили удобство многодневного голосования.

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