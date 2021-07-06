«Нарушения всегда были»: в саратовской ОП рассказали, как сделать выборы свободными

Сегодня, 6 июля, в Саратовской общественной палате рассказали об итогах обучения наблюдателей. Напомним, единый день голосования за кандидатов в депутаты ГД назначен на 19 сентября.

На сегодняшний день в ОПе отучились почти шесть тысяч наблюдателей. Руководитель Центра социально-политических исследований ФГБОУ ВО «СГЮА» Иван Коновалов заявил, что именно наблюдатели смогут гарантировать прозрачность и честность выборов:

- Это обеспечит свободу выборов, свободу волеизъявления. Нарушения на всех выборах были: от вбросов до провокаций. Но это обучение позволит предотвратить все нарушения, которые могут быть.

Председатель палаты Борис Шинчук рассказал, что и сейчас ещё есть возможность поучаствовать в выборах в качестве наблюдателя. Для этого необходимо соответствовать требованиям, которые подробно описаны на сайте ОП. В случае если наберется достаточное количество желающих, ОП организует ещё одно обучение.

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