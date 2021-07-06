Саратовских наблюдателей готовили по пензенским технологиям

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Сегодня, 6 июля, в Саратовской общественной палате рассказали об итогах обучения наблюдателей на предстоящие выборы. Напомним, единый день голосования за кандидатов в депутаты ГД и гордумы назначен на 19 сентября.
Всего в регионе подготовили шесть тысяч наблюдателей. Был собран штаб из 14 человек, которых отправили на обучение в Пензу. Вернувшись, они стали преподавателями для вызвавшихся проконтролировать выборы саратовцев.
Как отметил глава саратовской ОП Борис Шинчук, существенный процент наблюдателей – школьные учителя.
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