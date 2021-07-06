Дома на восьми улицах Саратова останутся без горячей воды на неделю

В Саратове пройдут опрессовки тепловых сетей от котельных ул. Ново-Астраханская, 14, Южная, 38, Б. Садовая, 162.
Гидравлические испытания теплосетей стартуют 6 июля. Из-за этого горячее водоснабжение будет отключено до 13 июля по следующим адресам:
Ново-Астраханское шоссе, 16 А
Ново-Астраханское шоссе, 41
Ново-Астраханское шоссе, 43
Ново-Астраханское шоссе, 45
Ново-Астраханское шоссе, 47
Ново-Астраханское шоссе, 49
Ново-Астраханское шоссе, 51
ул. 1 Пионерская, 21/25
ул. Ново-Астраханская, 14
ул. Ново-Астраханская, 16/20
ул. Ново-Астраханская, 22/26
6 Динамовский проезд, 40а
6 Динамовский проезд, 40б
ул. Южная, 38г
ул. Большая Садовая, 160/80
ул. Большая Садовая, 162
ул. Большая Садовая, 162/166
ул. Большая Садовая, 166
ул. Московская, 185
ул. Московская, 187
ул. Слонова, 72 а
ул. Слонова, 78
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