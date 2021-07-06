Дома на восьми улицах Саратова останутся без горячей воды на неделю

В Саратове пройдут опрессовки тепловых сетей от котельных ул. Ново-Астраханская, 14, Южная, 38, Б. Садовая, 162.

Гидравлические испытания теплосетей стартуют 6 июля. Из-за этого горячее водоснабжение будет отключено до 13 июля по следующим адресам:

Ново-Астраханское шоссе, 16 А

Ново-Астраханское шоссе, 41

Ново-Астраханское шоссе, 43

Ново-Астраханское шоссе, 45

Ново-Астраханское шоссе, 47

Ново-Астраханское шоссе, 49

Ново-Астраханское шоссе, 51

ул. 1 Пионерская, 21/25

ул. Ново-Астраханская, 14

ул. Ново-Астраханская, 16/20

ул. Ново-Астраханская, 22/26

6 Динамовский проезд, 40а

6 Динамовский проезд, 40б

ул. Южная, 38г

ул. Большая Садовая, 160/80

ул. Большая Садовая, 162

ул. Большая Садовая, 162/166

ул. Большая Садовая, 166

ул. Московская, 185

ул. Московская, 187

ул. Слонова, 72 а

ул. Слонова, 78

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