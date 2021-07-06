Исследования: молодые саратовцы предпочитают электронное голосование

. Фото: Дарья Васенина

Сегодня, 6 июля, в Саратовской общественной палате рассказали об итогах обучения наблюдателей. Напомним, единый день голосования за кандидатов в депутаты ГД назначен на 19 сентября. Голосование продлится три дня.

Руководитель Центра социально-политических исследований ФГБОУ ВО «СГЮА» Иван Коновалов рассказал о предпочтениях в голосовании среди разных возрастных групп.

Так, оказалось, что молодые саратовцы предпочитают электронное голосование, а люди старшего возраста скорее придут на участки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.