Исследования: молодые саратовцы предпочитают электронное голосование

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Фото: Дарья Васенина
Сегодня, 6 июля, в Саратовской общественной палате рассказали об итогах обучения наблюдателей. Напомним, единый день голосования за кандидатов в депутаты ГД назначен на 19 сентября. Голосование продлится три дня.
Руководитель Центра социально-политических исследований ФГБОУ ВО «СГЮА» Иван Коновалов рассказал о предпочтениях в голосовании среди разных возрастных групп.
Так, оказалось, что молодые саратовцы предпочитают электронное голосование, а люди старшего возраста скорее придут на участки.
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