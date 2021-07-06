Мужчину засыпало землей в траншее в Заводском районе

Мужчину откопали из траншеи Фото: Саратовская областная служба спасения

В Заводском районе Саратова утром 6 июля 35-летнего мужчину засыпало землей в траншее.

ЧП произошло у дома №36/42 по улице Огородной в ходе выполнения земляных работ. Как сообщили в облспасе, рабочему засыпало ноги грунтом в траншее.

Прибывшие на спасатели эвакуировали мужчину из траншеи, оказали первую помощь и транспортировали до автомобиля Центра медицины катастроф, который увез его в больницу.

На месте ЧП работают спасатели областной и городской службы спасения, бригада ЦМК. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В минздраве региона уточнили, что мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в одно из лечебных учреждений Саратова, где сейчас с ним продолжают работать врачи.

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