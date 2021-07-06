За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились еще 184 человека

На утро 6 июля в Саратовской области зарегистрировано еще 184 новых случая коронавируса.

Выздоровел за сутки 101 больной.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Саратове — 82, в Энгельсском районе — 26, в Балаковском — 19, в Балашовском — 11.

По возрастному составу людей старше 60 лет среди зараженных 65 человек, от 30 до 39 лет – 27, столько же новых больных возрасте 50-59 лет. Также в числе новых пациентов оказались 13 детей до 14 лет.

С признаками пневмонии среди новых зараженных 84 человека, с ОРВИ — 92, нет симптомов у восьми больных.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 67 272 человека.

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