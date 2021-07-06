Маршрутный автобус сбил девочку в центре Саратова

Маршрутка сбила ребенка. который внезапно выскочил на дорогу Фото: ГИБДД по Саратову

На улице Чернышевского ребенок угодил под колеса маршрутного автобуса.

ДТП произошло 5 июля в 16.30 у дома №168. Как установили в городском УГИБДД, 12-летняя девочка внезапно выбежала из-за припаркованной автомашины и была cбита маршрутным автобусом №105 FORD TRANZIT.

Прибывшие медики госпитализировали девочку с травмами в одну из больниц Саратова.

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