Под суд пойдет любитель голых девочек из Саратова

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове будут судить 26-летнего мужчину по обвинению в сексуальном насилии над детьми, развратных действиях и распространении порнографии, в том числе детской.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, обвинения предъявлены по 27 эпизодам.

По версии следствия, с апреля по август 2020 года молодой мужчина знакомился в интернете с юными жительницами Саратова и области. Он знал, что они не достигли совершеннолетия, однако требовал от них интимных фото. Девочки подчинялись, не в силах противостоять напору взрослого.

При этом злоумышленник направлял им снимки других девочек.

В общей сложности было выявлено 15 подобных случаев с детьми от 8 до 13 лет. Преступление было выявлено сотрудниками отдела «К» полиции Саратовской области Энгельсского района. Собрать доказательства удалось следователям СК, которые установили психологический контакт с потерпевшими.

Свою вину мужчина отрицает. Сейчас он находится под арестом.

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