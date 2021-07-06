В больнице Балакова умер мужчина с раной на голове

Мужчину госпитализировали из частного дома в поселке Екатериновка Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области в больнице скончался пациент.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 60-летнего мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Мужчину без сознания доставили в больницу вечером 3 июля из частного дома на улице Элеваторская поселка Екатериновка. Несмотря на усилия врачей его спасти, он умер 4 июля.

По данному факту следователями СК вместе с полицией начата проверка, устанавливаются точный причины смерти, осмотрен дом, откуда привезли раненого.

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