Володин сделал предложение властям Саратова, от которого они вряд ли откажутся

Вячеслав Володин, который находится 5 июля с рабочим визитом в Саратове, осмотрел стадион «Торпедо», на котором началась реконструкция. Раньше он был в аварийном состоянии. О возрождении спортобъекта Володина просили спортсмены и местные жители. Здесь появится футбольное поле, беговые дорожки, площадка для воркаута, тренажеры, башня для пожарно-прикладного спорта. Завершить работы планируют в сентябре.

- Посмотрите технологию производства работ, последовательность. Мелочей нет. Везде должны быть специалисты. Сделайте так, чтобы потом пример брали. И поговорите со спортивной общественностью, какие нюансы надо учесть на начальном этапе, - предложил Володин местным властям.

Обсуждая реконструкцию здания культурно-спортивного центра, который находится рядом со стадионом, он предложил объединить два здания – спортивный комплекс и культурный центр – и возвести единое строение. К зданию с одной стороны будет примыкать парк Марины Расковой, который в прошлом году был реконструирован, с другой – стадион Торпедо.

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