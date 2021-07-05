Вакцинация от коронавируса не повлиял на темпы донорства крови в Саратовской области

Саратовским донорам разрешили сдавать кровь после вакцинации. В областном центре крови дали рекомендации.

По словам специалистов, сдать кровь доноры смогут спустя 30 дней после второго укола (или просто одного, если прививаться «Спутником Лайт»).

Также донорам стоит учесть, что привиться можно уже через день-два после сдачи крови, но лучше подождать 10 дней.

Массовая вакцинация не повлияла на темпы донорства. Представитель Центра крови уточнила, что это связано с тем, что интервал между донациями составляет 60 дней. Небольшое снижение коснулось лишь пополнения банка компонентов крови, поскольку такие манипуляции проводятся каждые две недели.

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