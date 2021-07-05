Из Саратова вскоре вновь можно будет улететь в Турцию

Федеральный Роспотребнадзор принял решение расширить список городов, из которых можно улететь в Турцию.
С 12 июля авиасообщение восстановится в 45 аэропортах страны, в том числе и в саратовском «Гагарине».
Также было принято решение восстановить авиасообщение с 12 июля с ещё одним турецким городом. Теперь можно будет улететь в Измир.
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