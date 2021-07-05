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Общество5 июля 2021 17:01

В новом саратовском приюте для животных раз в неделю будут бесплатно стерилизовать

Определена НКО, которая будет управлять приютом
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Для нового саратовского приюта для бездомных животных нашли управляющего. Им стала энгельсская НКО «Верный друг». Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

- Решение о создании такого приюта было принято в прошлом году. При поддержке и личном участии Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Викторовича Володина объект возведен в Заводском районе города. По его предложению приют будет передан некоммерческой организации, у которой есть подобный опыт содержания животных, - пишет чиновник.

Бусаргин также напомнил, что оплату коммунальных услуг власти берут на себя. В новом приюте будут работать ветеринары, а один день в неделю будут проводить бесплатные операции по стерилизации животных из всех приютов области.

До 12 июля планируют заключить с НКО договор и передать приют в пользование.

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