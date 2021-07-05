Нападение на врача в саратовской больнице: подозреваемый не задержан

Саратовское ГУ МВД начало проверку по факту нападения на врача в 6-й горбольнице.

Напомним, в ночь с 4 на 5 июля в медучреждение на скорой с дачи привезли пожилого мужчину. С ним приехал ещё один мужчина. В приемном покое он представился «депутатом города Энгельс Владовичем», начал ругаться с медперсоналом и оскорблять врачей. Когда дежурная терапевт попыталась успокоить его, он напал на женщину. Сотрудникам больницы удалось оттащить саратовца и вызвать ГБР.

В пресс-службе городской полиции сообщили, что сообщение об инциденте они получили около 11 вечера. По предварительным данным, 46-летний возмутитель спокойствия сопровождал в больнице своего отца. Ведется проверка.

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