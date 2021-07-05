Пьяная 16-летняя девушка отправила в могилу 36-летнего пассажира «Приоры»

В Саратовской области вынесен приговор 16-летней жительнице Перелюбского района за нарушение ПДД в пьяном виде, повлекшее смерть человека.

- В один из дней сентября 2020 года 16-летняя девушка за рулем «Лады Приора» ехала на высокой скорости по дороге Пугачев — Перелюб. Водительница не справилась с управлением и съехала в кювет. В итоге из машины вылетел непристегнутый 36-летний мужчина, который находился на заднем сидении. Пассажир погиб на месте, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.

Изначально виновница ДТП свою вину не признавала, но под тяжестью доказательств созналась в содеянном. Суд лишил ее свободы условно на 2,5 года с испытательным сроком три года. На такой же период ей запретили водить.

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