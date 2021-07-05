В Саратове для проезда перекрыли Большую Горную

В Волжском районе Саратова сегодня вечером, 5 июля, перекроют улицу Большая Горная.

- Для проведения ремонта на тепловых сетях с 20:00 для проезд закроют участок между улицами Рогожина и Чернышевского. Объехать перекрытие можно по Соколовой, — сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс».

Ожидается, что Большую Горную откроют в 12:00 6 июля.

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