Саратовский иллюзионист стал чемпионом Европы по фокусам

Артем Щукин

На чемпионате Европы по фокусам (FISM) в Испании представитель Саратовской области Артем Щукин занял первое место.

Наш земляк и представитель династии фокусников Артём Щукин стал чемпионом Европы по фокусам в разделе «Манипуляция».

Российский артист впервые в истории иллюзионного искусства одержал столь выдающуюся победу на европейском уровне.

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