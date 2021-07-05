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Звезды5 июля 2021 14:35

Саратовский иллюзионист стал чемпионом Европы по фокусам

Саратовец победил в разделе «Манипуляция»
Источник:kp.ru
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Артем Щукин

Артем Щукин

На чемпионате Европы по фокусам (FISM) в Испании представитель Саратовской области Артем Щукин занял первое место.

Наш земляк и представитель династии фокусников Артём Щукин стал чемпионом Европы по фокусам в разделе «Манипуляция».

Российский артист впервые в истории иллюзионного искусства одержал столь выдающуюся победу на европейском уровне.

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