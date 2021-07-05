Саратовский иллюзионист стал чемпионом Европы по фокусам

Артем Щукин
На чемпионате Европы по фокусам (FISM) в Испании представитель Саратовской области Артем Щукин занял первое место.
Наш земляк и представитель династии фокусников Артём Щукин стал чемпионом Европы по фокусам в разделе «Манипуляция».
Российский артист впервые в истории иллюзионного искусства одержал столь выдающуюся победу на европейском уровне.
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