В период локдауна в Саратовской области не случилось беби-бума

В Саратовской области за полгода родилось почти 9 тыс. детей.

- Мальчиков больше, чем девочек, — 4 568 против 4 331, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе управления по делам ЗАГС.

Стоит отметить, что по сравнению с тем же периодом 2020 года детей родилось всего на 50 больше. Беби-бума из-за локдауна, вызванного пандемией коронавируса, не случилось.

Большинство детей 2021 года появилось на свет в полных семьях, где родители состоят в браке — 77%.

Самым «урожайным» стал март — 1 701 ребенок, июнь — 1 571 и апрель — 1 482 новорожденных.

Более 63% — это вторые и последующие дети. В абсолютных цифрах — это 5 684 ребенка. Самый популярный возраст среди саратовских мам — 30 лет и старше, таких рожениц более 4,1 тыс.

Напомним, в Красноармейске появилась тройня мальчиков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.