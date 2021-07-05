Утреннюю пробку на мосту Саратов — Энгельс спровоцировали дорожники

Заторы парализовали въезд на мост Саратов - Энгельс

Утром 5 июля жители Энгельса, трудящиеся в Саратове, не смогли вовремя добраться до работы. Гигантская пробка растянулась на несколько улиц при подъезде к мосту Саратов — Энгельс. Затор продолжался несколько часов.

Виновниками, как оказалось, стали дорожные рабочие, которые не успели убрать технику с моста.

- Фрезерование и укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона производилась в ночное время и планировалась до 06:00 утра, чтобы утром не доставлять особых неудобств гражданам. К сожалению, дорожная организация не успела вовремя закончить необходимые работы, чем и вызвала затор.

Заказчик работ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» провела оперативное совещание с подрядчиком. На нем разобрали причины задержки сроков ремонта и потребовали изменить организацию работ таким образом, чтобы подобная ситуация не повторилась, — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, где извинились перед жителями за случившееся.

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