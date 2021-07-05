Минувшей ночью неадекватный «депутат» напал на врача в больнице Саратова

В ночь с 4 на 5 июля на терапевта, дежурившего ночью в приемном отделении ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №6 им. академика В. Н. Кошелева», напал неадекватный посетитель.

В больницу по линии скорой помощи поступил пациент после отдыха на даче. Сопровождавший его молодой мужчина выказывал явные признаки неадекватного состояния.

- Мужчина представлялся «депутатом города Энгельса Владовичем», ругался с медицинским персоналом, оскорблял врачей. Терапевт, дежурившая на ночной смене в больнице, попыталась успокоить пациента. В ответ мужчина напал на врача.

Сотрудникам больницы удалось защитить коллегу и вызвать ГБР. В настоящее время написано заявление, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, — сообщили в региональном Минздраве.

Терапевту первую помощь оказали коллеги по больнице. Сейчас ее жизнь и здоровье вне опасности.

Записи камеры наблюдения, которые зафиксировали инцидент, в ближайшее время передадут сотрудникам полиции.

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