В Саратове ищут девушку в футболке с Микки Маусом

Фото из группы «Лизы Алерт» в соцсети

Волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили сегодня ночью, 5 июля, в своем сообществе в соцсети ориентировку на пропавшую Марину Барулину.

Местонахождение 26-летней горожанки неизвестно с 1 июля. Волонтеры сообщили ее приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, темно-каштановые волосы ниже плеч, карие глаза. Девушка была одета в белую футболку с Микки Маусом, голубые джинсовые шорты, черные сланцы и черную кепку.

Если вы где-то видели Марину, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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