В Кировском районе Саратова до вечера отключили воду

В Кировском районе Саратова сегодня, 5 июля, отключили воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 20:00 не будет воды у жителей улицы Техническая, 2, 10, 12, 12а, 12Б, 14, 14а, 16в, Артиллерийская, 30.
Причиной отключения стала авария.
Напомним, также без воды до 20:00 остались жители Заводского района.
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