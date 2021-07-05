В Кировском районе Саратова до вечера отключили воду

В Кировском районе Саратова сегодня, 5 июля, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 20:00 не будет воды у жителей улицы Техническая, 2, 10, 12, 12а, 12Б, 14, 14а, 16в, Артиллерийская, 30.

Причиной отключения стала авария.

Напомним, также без воды до 20:00 остались жители Заводского района.

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