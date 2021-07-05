Под Саратовом два пожарных расчета тушили полыхающую дачу

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В селе Шевыревка Саратовской области вчера днем, 4 июля, сгорела дача.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
- Сигнал о возгорании в СНТ «Дорожник» поступил в 12:37. На место выехали два пожарных расчета, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Дача сгорела на площади 30 кв. м.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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