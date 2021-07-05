Под Саратовом два пожарных расчета тушили полыхающую дачу

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В селе Шевыревка Саратовской области вчера днем, 4 июля, сгорела дача.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

- Сигнал о возгорании в СНТ «Дорожник» поступил в 12:37. На место выехали два пожарных расчета, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Дача сгорела на площади 30 кв. м.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.