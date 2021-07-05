Обязательная вакцинация педагогов в Саратовской области пока не рекомендуется местным Роспотребнадзором

Ольга Кожанова

В Саратовской области пока не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса среди педагогов различных образовательных учреждений. Об этом на заседании правительства области 5 июля заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

- Сейчас 45% педагогов в целом по области уже имеют антитела, это те, кто переболел или получил вакцину. Темпы прививочной кампании среди работников образования выросла за неделю на 70%, если их удастся удержать, то вполне реально выполнить задачу и достичь 60% уровня привитых к началу учебного года, — сказала Кожанова.

Вопрос об обязательной вакцинации педагогов поднял зампред правительства Роман Грибов. Он попросил мнения специалистов, нужно ли вводить такую норму сейчас.

И. о. министра образования Михаил Орлов со своей стороны не стал категорически возражать против такой инициативы, заявив, что если решение об обязательной вакцинации педагогов в Саратовской области будет принято, Минобраз будет его выполнять.

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