Для уборки урожая у саратовских селян запасена только треть от необходимого объема топлива

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Исходя из объемов необходимых работ для уборки урожая в Саратовской области, потребность в дизельном топливе местных хозяйств составляет 120 тыс. тонн. Сейчас, с учетом ежедневного расхода, в хозяйствах имеется в наличии 48 тыс. тонн топлива. Об этом на заседании правительства 5 июля заявил зампред Правительства области — министр сельского хозяйства Роман Ковальский.

Он заявил, что обеспокоен увеличением цен на горюче-смазочные материалы перед началом уборки.

- Цена на дизельное топливо побила исторический рекорд. В настоящее время его стоимость составляет 54 тыс. рублей за тонну, что составляет 105% к аналогичному периоду прошлого года, стоимость бензина — 57,4 тыс. рублей за тонну или 104% к 2020 году, — сказал Ковальский.

Он отметил, чтобы не допустить срыва уборки, согласованы прогнозные объемы поставки дизельного топлива от основных поставщиков топлива, работающих на рынке Саратовской области.

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