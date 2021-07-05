Известный саратовский врач пострадал в тройном ДТП

В Ленинском районе столкнулись три автомобиля

Вчера, 4 июля, в Ленинском районе Саратова случилось ДТП. Пострадал врач.

Около 10 утра на Гвардейской, 32 столкнулись Hyundai, Ford и Renault. Водитель «Форда» получил травмы.

По информации издания «Новости Саратова», пострадал 78-летний известный в Саратове врач-ревматолог. На несколько секунд он потерял сознание, из-за этого и произошла авария. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

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