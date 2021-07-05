Дзюдоистка из Саратова выиграла Кубок Европы

Фото Минспорта

Дзюдоистка из Саратова Лилия Нугаева победила на Кубке Европы среди юниорок до 21 года.

Как сообщили в областном министерстве молодежной политики и спорта, соревнования проходили 3-4 июля в Португалии. Состязались 326 спортсменов из 27 стран.

Саратовскую область представляли воспитанница «Центральной спортивной школы олимпийского резерва» Саратова, мастер спорта России Лилия Нугаева и воспитанница СШ «Юность» из города Балаково, мастер спорта России Глафира Борисова.

Нугаева стала лучшей в весе 52 кг, а Борисова завоевала бронзу в весе 48 кг.

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