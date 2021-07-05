Первая половина июля будет жаркой, а затем начнутся дожди

Июль обещает быть жарким Фото: Олег УКЛАДОВ

В Саратовской области июль будет жарким, точнее, первая его половина.

Как сообщила «КП-Саратов» замруководителя регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло, температура в июле будет на несколько градусов выше нормы.

На этой неделе, с 5 по 11 июля, будет сухая погода без дождей. В первую половину недели ночью ожидается от 13 до 18 градусов тепла, а днем — +24… +29, на юго-востоке — до +31 градуса.

Во второй половине недели станет еще жарче. По ночам будет 15–20 градусов тепла, а днем — +27… +32 градуса и до +34 градусов на юго-востоке.

Ветер будет дуть с севера с порывами до 10—14 м/с.

- За июль выпадет 95% среднемесячной нормы осадков и большинство придется на вторую половину. Будет неустойчивый характер погоды из-за циклона с севера Европы. Начнется чередование дней с дождями и погожих, — рассказала Цветайло.

Несмотря на осадки, сохраняется пожарная опасность в регионе. Напомним, гражданам нельзя гулять по лесу, разводить костры из-за того, что сухая трава легко может воспламениться и привести к лесному пожару.

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