Саратовские чиновники пообещали указать УК на заросли конопли

Администрация Октябрьского района Саратова ответила на публикацию «КП-Саратов» о сорняковых зарослях в поселке Октябрьский (Агафоновка).

Напомним, 2 июля мы писали о жалобе местной жительницы на большое количество конопли и лебеды во дворе. Управляющая компания «Тополь», по словам женщины, на неоднократные обращения не реагировала.

- Управляющей организации будет указано на необходимость своевременной очистки территории и покоса травы в летний период, - пообещали чиновники.

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