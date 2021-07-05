В Саратове чиновников будут наказывать рублем за неисполнение обязанностей

Михаил Исаев предложил собирать деньги с плохих чиновников

Чиновников в Саратове предполагается штрафовать за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей. С таким поручением выступил мэер Саратова Михаил Исаев в ходе утреннего совещания в понедельник, 5 июля.

При этом, персональная ответственность городских чиновников должна быть закреплена документально «за каждый реализуемый в областном центре проект и за функционирование каждого муниципального учреждения и предприятия».

- Предусмотреть штрафные санкции в денежном эквиваленте за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей», - заявил глава города.

Для этого Исаев поручил готовить реформу системы управления городом.

- Это должно коснуться каждого структурного подразделения и каждого муниципального служащего. Наша работа должна быть максимально эффективной, ресурсы нужно перераспределять. Создавайте комиссию, которая представит видение, - озвучил Михаил Исаев.

В ходе совещания он поручил также обратиться в областное правительство с просьбой увеличить размер субсидии на отлов и содержание безнадзорных животных.

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