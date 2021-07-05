За день новый пляж в Саратове посетили 35 тысяч человек

Пляж на набережной посетили десятки тысяч человек

Вчера, 4 июля, новый пляж на набережной Саратова посетили 35 тыс. человек.

Как сообщили в Инстаграм-аккаунте пляжа, в день открытия также раздали 2,5 тонны мороженого.

- Спасибо за обратную связь, все замечания учтем и небольшие недочеты исправим! — сообщается в посте в соцсети.

Напомним, пляж длиной полкилометра был построен по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина на новой набережной. Место для купания здесь безопасное и прошло все проверки. За отдыхающими наблюдают спасатели с вышки. Официально пляж работает каждый день с 08:00 до 22:00.

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