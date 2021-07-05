В Саратове задержаны похитители человека, заложник освобожден

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

По подозрению в похищении человека в Саратове задержано еще двое молодых людей: 22-летний житель Республики Адыгея и 23-летний саратовец. Ранее был взят под стражу 26-летний организатор похищения. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета

Похищение 23-летнего саратовца произошло в начале июня 2021 года.

Его 28-летняя девушка в связи с обучением в одном из вузов задолжала своему 26-летнему знакомому из Республики Адыгея некую сумму.

Чтобы получить долг, молодой человек приехал в Саратов и вместе с приятелями поджидал девушку возле здания общежития на улице Шехурдина.

Когда девушка вместе со своим 23-летним молодым человеком направились в такси, подбежал 26-летний кредитор вместе с приятелями. Девушка успела спрятаться обратно в общежитие, а ее 23-летнего парня они схватили и, применив силу, поместили в салон своего автомобиля, после чего привезли на съемную квартиру на улице Рахова Саратова, где удерживали. Злоумышленники постоянно звонили девушке и требовали возвратить долг, угрожая в случае невыполнения данного требования расправиться с ее приятелем, — рассказали в СУ СКР по Саратовской области.

Девушка сообщила о случившемся в полицию. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью и сотрудники отдела полиции № 4 в составе УМВД по городу Саратову установили место, где удерживали похищенного и 28 июня при силовой поддержке подразделения Росгвардии парня освободили.

Всего обвинения в похищении человека предъявлены четверым, они взяты под стражу. Свою вину никто не признал.

Расследование уголовного дела продолжается.