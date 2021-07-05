Еще 175 случаев коронавируса выявили в Саратовской области

За минувшие сутки в Саратовской области зафиксировано 175 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего на 4 июля в регионе заразились 67 088 человек.

Выздоровел за прошедший день 121 человек, с начала пандемии — 63 554.

В Саратове 79 новых случаев, в Энгельсском районе — 28, в Балаковском — 15, а в Балашовском — 10.

Среди заболевших девять детей до 14 лет, три человека в возрасте 18-19 лет и 48 — старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 53 пациентов, бессимптомно переносят инфекцию три человека.

Девять случаев заражения — завозные.

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