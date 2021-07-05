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Происшествия5 июля 2021 8:47

В Калининске зарезали жителя Саратова и оставили умирать

Труп нашли спустя четыре дня после смерти
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Калининске Саратовской области ищут убийцу 55-летнего мужчины.

- В квартире дома по улице 50 лет Октября в Калининске 2 июля нашли тело погибшего жителя Кировского района Саратова, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.

Установлено, что он умер от колото-резаного ранения груди слева с повреждением легкого, осложнившееся массивной кровопотерей. По предварительным данным, он пролежал мертвым около четырех дней.

Следователи возбудили дело по признакам убийства и разыскивают подозреваемого. Расследование продолжается.