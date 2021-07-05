За воскресенье утонули два жителя Саратовской области

Фото облспаса

За вчерашний день, 4 июля, в водоемах Саратовской области погибли два человека.

Спасатели получили сообщение о том, что в камышах в протоках Волги у села Подстепное Энгельсского района перевернулась лодка. Приехав, сотрудники облспаса нашли и передали тело 74-летнего мужчины работникам регионального СУ СК.

А в Федоровском районе утонул житель села Долина. 36-летний мужчина отправился в компании товарища и подруги на реку Еруслан. Он решил искупаться, нырнул, вынырнул и начал звать на помощь. На подмогу бросился его друг, но не смог вытащить мужчину.

Спустя несколько часов поисков сотрудники облспаса достали со дна тело. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Обстоятельства обоих инцидентов выясняются.

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